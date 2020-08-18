Зачем мэрия Саратова организует скотомогильник или свалку рядом с инфекционной больницей в Елшанке

Инфекционная больница строится рядом с участком, который мэрия целенаправленно определила как зону под свалку или скотомогильник

Городская администрация Саратова со скоростью, недоступной многим другим чиновничьим «заповедникам», влезает в один скандал за другим. Снос рекламных конструкций и газетных киосков, травля беспризорных собак, скандалы с владельцами кафе, варварские методы вырубки зеленых насаждений, скандалы при ремонте тротуаров и т.д.

Выяснилось, что по соседству со строящейся инфекционной больницей в Елшанке комитет по управлению имуществом городской администрации видит свалку коммунальных отходов.

Если это решение кажется странным, то можно заметить, что вообще здесь может располагаться и скотомогильник. Не важно, что все это в черте города, в нарушение всех действующих норм и правил, да еще возле реки Елшанка.

Речь идет об участке земли площадью 382,9 га с кадастровым номером 64:48:040210:7. Здесь не на всей территории, а только на ее части много лет действовал глиняный карьер, где добывали сырье для кирпичного завода. Различные предприятия работали здесь с 1968 года и добывали здесь керамзитовые и кирпичные глины. Никогда за все время существования карьера никаких неудобств местным жителям он не создавал. Более того, сотня сотрудников, которые были здесь заняты, постоянно пополнялись работниками из числа местных жителей. Вряд ли кому-либо из них пришло бы в голову в такое непростое с точки зрения трудоустройства время инициировать ликвидацию своего рабочего места.

Кадастровая карта с участком под использование "Карьер" - номер 40210:7

Однако все происходящее в последние пару лет приводит к выводу, что кому-то в системе городской власти Саратова такая идея по душе.

Летом 2019 года администрация Саратова утвердила на городской думе градостроительный регламент, по которому обсуждаемый земельный участок попал в зону СН-1. Это значит, что здесь разрешено размещение скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению бытового мусора и отходов. В прокуратуре, которая по этому поводу направила представление меру Исаеву, отметили, что границы этой территории вплотную подходят к реке Елшанка и значительная часть участка находиться в пределах ее водоохранной зоны.

Позднее в декабре того же года, в комитете по управлению имуществом мэрии отказали в заявке компании ООО «Стройгеоснаб», которая выиграла конкурс и получила лицензию на работу с недрами на этом участке. При наличии у нее всех разрешений, лицензий и многолетнего опыта использования карьера, мэрия отказала компании в аренде верхнего слоя земли здесь. На том основании, что территория свалки или скотомогильника не предполагает разработку карьера.

Карта расположения объектов на территории. Снимок со спутника Яндекс.Карты

Можно сравнить кадастровую карту участка и расположение объектов на местности.

Следим за логикой городских чиновников – карьер, на котором работали местные жители – разрабатывать больше нельзя. А скотомогильник или свалку устроить – можно. Все для блага жителей?

В марте 2020 года, когда возникла инициатива по строительству новой инфекционной больницы, про соседство медучреждения с будущей свалкой или могильником как-то подзабыли. А может намеренно умолчали, потому что тогда бы, возможно, пришлось менять все в соотвествии с законом. Это означает изменить зону планирования на промышленную, где смог бы начать работу глиняный карьер.

Дело в том, что даже в Россреестре у этого кадастрового участка вид разрешенного использования обозначен как «карьер, для проведения работ, связанных с пользованием недрами». Мэрия в рамках решения гордумы по градостроительным зонам просто проигнорировала многочисленные федеральные законы и нормы, которые выше решения городских депутатов. Об этом городской администрации все растолковали в министерстве экологии. Прокуратура города прислала представление на восьми листах с требованием устранить нарушения законодательства. На комитет по управлению имуществом мэрии это не подействовало.

Более того, на прошедших недавно общественных слушаниях вдруг появились заявления от местных жительниц, что они против работы «Карьера» (так они его называют) и вообще хотят там организовать парк. Правда, выяснилось, что большая часть этих написанных под копирку обращений вызывают серьезные сомнения. Журналист Тимофей Бутенко провел расследование, и выяснил, что часть людей не знает, за что они высказывались и очень удивились, когда им рассказали, что на этом месте мэрия планирует свалку отходов.

Розовое - территория под свалку. Мэрия считает что не стоит менять ее на серое - зону промышленности. Местные жители, якобы, ратуют за свалку

Есть во всей этой истории с упорным нежеланием горадминистрации дать работу предприятию откровенно садистский подтекст. Завод, который должен был начать работать еще с начала года, до сих пор простаивает. При всех разрешениях и лицензиях со стороны федеральных и областных структур, деятельность по добыче материалов для кирпича блокирована городскими чиновниками. Сотня сотрудников остаются без работы, в то время как все уровни властей, в том числе и горадминистрация декларируют заботу о рабочих местах и поддержку предпринимательства. Впрочем, уже не раз администрация Саратова продемонстрировала расхождение слов с делом, недавний пример - ситуация с попытками сноса газетных киосков и последующим высобождением сотен работников печати.

Поскольку прокуратура и министерства различных уровней мэрии не указ, разработчики глиняного карьера обратились в арбитражный суд. Дело там тянется уже полгода, и неизвестно, что случится раньше – справедливое разбирательство, или истечение срока начать работы у недропользователя.