Почему мэрия Саратова решила срочно делать парк в Елшанке вместо свалки

Мэрия Саратова категорически против карьера

Возбужденное Следственным комитетом уголовное дело по статье о препятствовании законной предпринимательской деятельности должно было стать последним звонком для мэра Саратова и его подчиненных в неожиданном споре вокруг одного конкретного глиняного карьера. Спора, за которым, помимо интересов предпринимателей и неуплаченных налогов в горбюджет, стоят рабочие места для сотни человек.

Администрация Саратова с отчаянным упорством продолжает настаивать на том, что действует по закону, отказывая в продолжении разработки глиняного карьера в окрестностях поселка Елшанка. Этот эпизод стал одним из самых резонансных за последнее время в противостоянии городских властей и предпринимательского сообщества. То, что это не единичный случай, ясно уже даже тем, кто не следит за бизнес-новостями областного центра.

Неожиданно препоны в законной работе бизнесменов обострились важной общественной и даже политической тематикой.

«КП-Саратов» уже рассказала, как на участке городской земли в районе поселка Елшанка, где с 1968 года добывали глину, прямо возле одноименной реки администрация Саратова решила установить статус земель, где возможно размещение лишь свалок, мусоросжигательных заводов и скотомогильника. Это произошло летом 2019 года. Зачем это было сделано, если только не для того, чтобы помешать разработке карьера? Конечно, с местным населением такое соседство свалок тогда никто не обсуждал.

Даже в Росреестре эта земля имеет и сегодня назначение «карьер». В 2019 году был проведен конкурс среди желающих его разрабатывать, и выигравшая организация получила лицензию. Но в декабре 2019 года, когда она обратилась за, в общем, формальным разрешением на аренду верхнего слоя почвы на этом участке — чиновники мэрии отказали. Подписал отказ лично глава Саратова Михаил Исаев именно потому, что администрация собиралась организовать здесь свалку или скотомогильник. Если упростить — городские власти Саратова наплевали на федеральное законодательство, подменив его своими муниципальными актами.

Место, где расположен карьер, окружено пустырями и промзонами. Кто придумал разбить парк на таком отдалении от жилых территорий?

Сегодня городские чиновники вынуждены придумывать отговорки по этой истории буквально на ходу.

Дело в том, что весной 2020 года на примыкающем участке началось строительство новой инфекционной больницы. В течение нескольких месяцев никто не обсуждал, насколько правильно такое соседство — больницы и скотомогильника или свалки. После огласки этого факта заместитель главы Саратова по градостроительству и архитектуре Антон Корнеев подсуетился и заявил, что свалку там делать не собираются, там планируется разбить парк.

Как чиновник, который пересидел уже не одного главу города, Корнеев понимает, что его не спрашивают о парке, а предлагают исправить нарушения закона и разрешить разработку карьера. Но по существу отвечать сложно, поэтому в ход идут фантазии.

Парк в голой степи, до которого с ближайших дач добираться пару километров по промзонам? Жилых домов в ближайшей округе просто нет. Для кого этот парк на пустыре, на окраине? Выздоравливающие инфекционные больные тоже вряд ли пойдут за километр на прогулку туда, и кто их еще отпустит. Очень интересно будет узнать, кто же вложится в такой заведомо провальный проект.

Десятилетиями здесь добывали глину, для парка территория мало привлекательная

Еще вопрос – почему бы, действительно, городским властям сейчас не вернуть промназначение участка? Если это была ошибка, а не преднамеренная помеха законному предпринимательству, нужно исправить, вернуть все в соответствие с законодательством.

ООО «Стройгеоснаб», которое получило разрешение всех федеральных и областных органов власти на добычу здесь глины для кирпичного завода, предложило мэрии изменить назначение территории в градостроительном регламенте. В ближайшее время по этому поводу должна принять решение городская дума, но администрация уже сейчас подготовила отрицательную рекомендацию на перевод земель из свалок в промышленную территорию.

По поводу мнения населения Елшанки о глиняном карьере, которое приобщили к так называемым общественным слушаниям в мэрии, все уже выяснил журналист Тимофей Бутенко. Оказалось, часть опрошенных людей была не в курсе, что они что-то подписали, а еще часть с удивлением узнала, что они своим написанным как под копирку протестом против карьера, на котором многие годы сами работали, высказываются за свалку или мусоросжигательный завод.

На ситуацию с запретом разработки карьера и лишением работы сотни местных жителей обратили внимание и в приемной Вячеслава Володина. Запрос оттуда ушел в городскую прокуратуру. Там ответили, что мэрия не права, главе города направлено представление, а в суд прокуратура решила не обращаться, потому что в Арбитраж иск уже подали разработчики карьера, которым чиновники не дают работать. Как стало известно недавно, горпрокуратура, видя, что суд не спешит принимать решение, все-таки подала аналогичный иск к мэрии сама, причем в более жестком, уголовном варианте.

На все это долго молчавшая городская администрация после публикации «КП-Саратов» ответила как бы случайным комментарием Антона Корнеева про парк на спорном участке. Корнеев вообще отдувается и в судах, и в СМИ, как будто лично в этом заинтересован. При этом подпись на отказе ООО «Стройгеоснаб», напомним, лично Исаева, а не Корнеева.

Заммэра Саратова Антон Корнеев

А что же мэр, который на словах выступает за сохранение рабочих мест и должен отвечать за формирование благоприятной среды для предпринимателей?

Интересно было бы услышать мнение градоначальника Михаила Исаева по поводу всей этой ситуации. Либо он в курсе и поощряет отказ в требованиях недропользователям, либо кто-то из его замов в своих корыстных интересах «подводит под монастырь» руководство. Потому что есть недвусмысленное предписание прокуратуры с требованием разрешить работать предприятию, в наличии разъяснения министерства экологии, есть уже уголовное дело по препятствованию работе предпринимателей, а мэр как будто не в теме.

Возможно, кто-то в горадминистрации ждет решения суда, какое оно будет, а там же еще апелляция, а потом и год закончится. «Либо ишак, либо падишах».

Неоднократно замечено, что в Саратове в последнее время власти признают ошибки (не свои, но предшественников) и начинают работать над проблемами только после посыла от Вячеслава Володина. Неужели и здесь ждут такое указание к действию?

«Комсомольская правда — Саратов» продолжит следить за ситуацией.