В Заводском районе Саратова дерево рухнуло на машины

Сегодня, 19 сентября, анонимный саратовец рассказал в соцсети «ВКонтакте» о рухнувшем дереве у дома №72 на 1-м Кавказском тупике в Заводском районе города.

Зеленое насаждение упало аккурат на две легковушки.

- Это второе дерево, которое упало рядом с домом за два месяца. Жильцы говорили, что управляющей компании у дома нет, в 2019 году его хотели расселить, — уточнил автор поста в паблике «Заводской Online».

В доказательство своих слов он опубликовал снимки с места событий на данный момент, а также 2015 года, когда у здания было несколько деревьев.

В комментариях под записью горожане начали иронизировать насчет противников опила деревьев, ведь это действенная мера во избежание подобных ситуаций.

Напомним, ранее горожане жаловались на массовую опиловку деревьев, в том числе здоровых. В мэрии уточнили, что убирают только ветхие насаждения, хотя у жителей есть свое мнение на этот счет.

После обращений саратовцев председатель ГД Вячеслав Володин выступил с критикой действий администрации, с чем согласился мэр Михаил Исаев.

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