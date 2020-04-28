Борьба за деревья в Саратове: администрация против горожан

Саратовцы не первую неделю жалуются на массовый спил деревьев, который проходит в одно время с обновлением тротуаров в городе, список которых также обширен. Например, ранее «КП-Саратов» сообщала о варварской вырубке деревьев на пересечении улиц Мичурина и Провиантской, Советская и Вольская — и это не весь список адресов, где проходят работы. После них рабочие не спешат убираться — погибшие стволы валяются на земле, мешая прохожим явно гораздо больше, чем стоящие деревья.

Срубленные деревья никто убирать не торопится

Жителям Улешей и вовсе пришлось бороться за деревья. В марте насаждениям зачем-то срезали верхушки, а в апреле, когда начали делать тротуар на улице Чернышевского, рабочие пришли снова. Документов на опил у них почему-то не оказалось, а вот желание срубить — было. Но саратовцы готовы стоять до последнего.

Жители Улешей борются за деревья в своем районе

Волна возмущений прокатилась и по соцсетям.

- На улице Киселева, напротив дома №45, продолжают вырубку деревьев. Диспетчер в администрации Кировского района ответил, что за ознакомлением с разрешением комиссии по оценке состояния деревьев нужно прийти после карантина. Когда рабочие уже вырубят целую улицу деревьев, в самом центре города, — пожаловался в паблике «Типичный Саратов» соцсети «ВКонтакте» пользователь под ником Дмитриев.

Он приложил фото и видео с места событий, на которых видно, что деревья свежие, не ветхие и не гнилые.

Мэрия сообщает о вырубке старых деревьях, горожане говорят обратное

Однако в аккаунте администрации города вместе с новостями о спиле деревьев почему-то публикуются именно такие.

Мэрия уверяет, что сносит только прогнившие деревья. Фото администрации Саратова

Горожанин пытался отстоять свою позицию и защитить деревья радикальным методом — поставил свою машину прямо на месте работ, чтобы не допустить продолжения работ. После этого, по его словам, ему привезли бумагу, датированную 6 апреля (!), в которой разрешается снос трех кленов, двух тополей, двух вязов и одного ясеня на улице Киселева. Еще несколько деревьев надлежит обрезать.

Кстати, на сайте администрации такого документа найдено не было. Более того, на сайте администрации в разделе публикации протоколов заседания комиссии по контролю за сохранением и созданием зеленых насаждений есть данные только о заседаниях только 13 марта и 16 апреля. Ни в одном протоколе нет упоминания улицы Киселева. Закрадываются сомнения в легитимности предоставленного гражданину документа.

- По словам самих работников, они сами не знают что нужно сносить, а что обрезать и разрешения и списка не видели. «Сказали делать, делаем, а если будут проблемы, разрешения подвезем», — процитировал рабочих Ульян Дмитриев.

Работники администрации принесли разрешение на снос деревьев. Фото Ульяна Дмитриева

Саратовцы начали писать в Instagram мэра города Михаила Исаева с просьбой не трогать зеленые зоны.

- Вы хотите превратить Саратов в пыльный лысый город, но с отремонтированными тротуарами? Не прикрывайтесь благоустройством, не могут половина деревьев города быть устаревшими! Остановите своих дровосеков, пожалейте город! Посмотрите на старые фотографии, какой он был зелёный, — попросила главу города Марина Гузеева.

- Сотрудники мэрии утверждают, что деревья при ремонте тротуаров сносятся в рамках плановый работ по удалению аварийных деревьев. Ну, залейте на всеобщее обозрение этот план. Давайте как-то всем городом посмотрим на него. Или сотрудники мэрии некоторым образом врут жителям города по поводу плана? — выразил недоумение пользователь под ником datzkey.

Жители уверены, что вместе со старыми уничтожают и молодые деревья. Фото соцсетей

Однако в аккаунте мэра сообщения игнорируются. Глава явно не собирается давать пояснений на конкретные вопросы, отделываясь общими фразами в пресс-релизах.

Так, ранее в администрации уже давали пояснения ситуации. О том, что убирают с улиц только старые и ветхие деревья, взамен которых потом появятся новые.

Заместитель главы администрации Саратова по городскому хозяйству Максим Сиденко заявил, что к беспокойству жителей чиновники относятся с пониманием. Однако, по сего словам, нужно отстаивать и интересы тех людей, чье здоровье и имущество могут пострадать от падения физиологически устаревших деревьев и их частей, которые на тротуарах и дорогах мешают пешеходам и транспорту. На снос таких насаждений выдаются разрешения.

- Подобные решения принимаются принимаются после всестороннего обсуждения и под строгим контролем ответственных организаций. При этом администрация города не просто устраняет возможную опасность жизни и благополучию граждан, но и в обязательном порядке занимается повышением качества жизни саратовцев, регулярно возобновляя общий объем зеленой массы на улицах областного центра, — подчеркнул он.

Однако кто именно принимает участие в таком «всестороннем обсуждении» неизвестно. Видимо, это крайне узкий круг заинтересованных лиц.

Помимо того, в тексте обращения сказано, что осенью на улицах Саратова появятся порядка 1 тыс. крупномеров, которые должны «с избытком заменить снесенные деревья». Но у экспертов в этой сфере другое мнение.

С новыми тротуарами уходят зеленые насаждения

- Городу необходимо сначала обследовать зеленые насаждения не визуально, а при помощи компьютерной диагностики, как это делают в других городах страны. Более двух лет говорю об этом, все бесполезно. Федеральная программа рассчитана на ремонт тротуаров и не предусматривается спил деревьев. Это не комплексное благоустройство в данном случае. Те, зелёные насаждения, которые высаживают в городе, не имеют достаточной биомассы, чтобы защитить нас с вами от экологической катастрофы, — рассказала «КП-Саратов» член Общественной палаты города, доктор сельскохозяйственных наук Ольга Сокольская, которая давно и упорно борется с чиновниками в вопросах бездумного спила деревьев.

Она подчеркнула, что город находится в низине и слабо проветривается, воздушные массы застаиваются. Деревья справлялись с этим долгие годы, но их массовое уничтожения влечет «гибель всему».

Еще несколько лет назад улица Киселева утопала в зелени. Фото Яндекс.Карты

Ольга Сокольская также отметила, что в Саратове зачем-то высаживают липы у загазованных улиц, тем более прутиками. По ее словам, деревья не могут расти в таких условиях, им место в скверах и парках. В столице деревья заменяют аналогичными крупномерами, но в ситуации областного центра финансирование куда меньше, поэтому высаживают деревья, у которых нет надлежащей биомассы. По ее мнению, это пустая трата денег, тем более федеральных.

Она подчеркнула, что тополь спасал город от оползней, удерживал процесс. Сейчас зелень убита на полвека и тот, кто это допустил — в ответе за жизнь и здоровье граждан города.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/775956" frameborder="0"></iframe> Спил деревьев на улице Киселева.Видео Ульяна Дмитриева

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