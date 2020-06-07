Володин о массовой вырубке деревьев в Саратове: Решая одну проблему, не создавайте другую

7 Июнь 2020 2020-06-07T17:21:54+03:00

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Спикер Государственной думы Вячеслав Володина в Instagram своих сторонников volodin.saratov поднял тему вырубки деревьев в Саратове.

- Много жалоб и нареканий на то, что истребляют деревья. Эти вопросы должны быть на отдельном контроле. И каждое дерево прежде, чем взять и снести, спилить, должно обсуждаться, — отметил Володин.

Он заявил, что решается задача благоустройства города, создания комфортных условий, чтобы город был чище, и город был пригодным для проживания, «а это значит, что у города должны быть легкие».

- Когда дерево уничтожается, что будет взамен? Даже если молодое дерево высаживается, должны пройти десятилетия, чтобы это дерево полноценно давало отдачу. Не только украшая город, но и вырабатывая то, без чего мы с вами жить не можем. Поэтому я надеюсь, что у нас не будет решений необдуманных, решений, которые дискредитируют вообще всю эту работу, которую мы с вами начали. И конечно, крайне важно, чтобы город сохранил то, что крайне необходимо - хорошие условия для жизни наших граждан. Поэтому, решая одну проблему, не создавайте другую. Надеюсь, что у вас это все получится, — подчеркнул Володин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="1136" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/783613" frameborder="0"></iframe> Володин о вырубке деревьев в Саратове.

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ИСТОЧНИК KP.RU