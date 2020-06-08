Исаев согласился с критикой Володина о вырубке деревьев в Саратове

8 Июнь 2020 2020-06-08T07:56:48+03:00

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Глава Саратова Михаил Исаев отреагировал на критику со стороны председателя Государственной думы России Вячеслава Володина. Напомним, ранее тот высказал нарекания к вырубке деревьев.

- Абсолютно согласен с тем, что решая одну проблему, мы не должны создавать дополнительных. Именно поэтому при ремонте тротуаров, дорог, общественных территорий мы вынуждены убирать опасные деревья, которые могут в любой момент обрушиться или же в ближайшем времени корнями поднять свежий асфальт, — написал Исаев на своей странице в Instagram.

Глава города заверил, что на пешеходных зонах создаются клумбы и рабатки — там, где это позволяют технические условия. Кроме того, в городе планируется высадить тысячу крупномеров.

Также Исаев отметил, что работает комиссия по сохранению и созданию насаждений. Однако она будет передана в подчинение другому ведомству, в нее будут включены профильные специалисты.

- Все это направлено на то, чтобы сделать работу так называемой «зеленой комиссии» максимально прозрачной, понятной и самое главное — не вызывающей сомнений в принятых решениях за счет работы компетентных специалистов, — заявил Исаев.

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ИСТОЧНИК KP.RU