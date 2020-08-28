Денис Жабкин о вмешательстве непрофессионалов в транспортную инфраструктуру Саратова: Это вредительство и ложь

Трамвай в Мирном переулке должен быть ликвидирован, несмотря на мнения специалистов, считают в мэрии Фото: Екатерина Семенова

По мнению блогера и урбаниста Дениса Жабкина, распространенное утром 28 августа сообщение мэрии о собранных жителями подписях о вмешательстве непрофессионалов в вопрос сохранения трамвайной линии в Мирном переулке является обманом. Об этом он заявил в комментарии «КП-Саратов».

- Как бы сказать помягче — это наглая такая ложь. Нас почему-то обвиняют в том, что мы формируем транспортную повестку и не являемся в этом специалистами. Мы именно об этом и говорим, что как раз транспортные специалисты разработали по заказу мэрии документы, в которых прописана модернизация линии трамвая в Мирном переулке. Эти документы два месяца назад утвердили депутаты городской думы, причем утверждали их почти год, в итоге согласовали этот вариант. Времени обсудить все было предостаточно. Все согласились, что линия там не просто нужна, но она должна быть модернизирована. Генеральный план города, который был утвержден в 2018 году, также утверждает, что линия эта сохраняется. В конце концов даже в проекте планировки скоростного трамвая тоже подразумевается сохранение линии в Мирном переулке, несмотря на то, что она не входит в проект скоростного трамвая, — напомнил Денис Жабкин.

Он подчеркнул, что как раз мэрия непрофессионально пытается изменить уже разработанные и принятые правила развития транспорта в части ликвидации трамвайного сообщения в центре города.

- То есть мы говорим не о своих каких-то идеях, не о том, что мы так хотим, а о том, что это прописано в официальных документах, которые у нас не хотят соблюдать. А ведь эти бумаги готовили как раз специалисты из столичного института «Гипродор», из «Стройпроекта».

Когда мэрия ссылается на мнения жителей отдаленных от Мирного переулка районов, это вообще глупость, это бессилие. Подписные листы пустили по подведомственным учреждениям, как я понимаю. То же самое мы видели по истории с улицей Кутякова, когда там убирали трамвай. Когда мы говорим о начале сбора подписей, они берут и заявляют нам в ответ, что они собрали больше.

Это уже какое-то вредительство городу, а еще и ложь, — заявил Жабкин.

Напомним, накануне в интервью «КП-Саратов» блогер рассказал об итогах встречи общественников с представителями мэрии по вопросу ликвидации трамвайной линии в Мирном переулке.