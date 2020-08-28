Жители Заводского района высказались против трамваев в Мирном переулке, но не сказали почему

Мэрия сообщает, что жители против трамваев. Фото администрации Саратова

Мэрия Саратова распространила релиз о сборе подписей против трамвая в Мирном переулке.

По версии городской администрации, желание избавиться от рельсов уже высказали 1,5 тыс. человек.

- Горожане высказались за снятие линии рельсового электротранспорта в данном районе и за создание разворотных колец, предназначенных в том числе для скоростного трамвая, в районе Детского парка, — говорится в пресс-релизе, проиллюстрированном фотографией

Однако в мэрии не поясняют, что именно вызывает недовольство граждан. При этом сообщается, что против оказались жители домов, расположенных далеко от Мирного переулка: улиц Большая Горная, Деловая, Мичурина, Радищева, Пономарева, Огородная и других. Чем им помешали рельсы в Мирном переулке – не сообщается. Нет этого и в подписных листах.

Предполагается, как пишет администрация, что жители недовольны тем, что «на формирование транспортной системы областного центра пытаются повлиять люди без профильного образования и подготовки. В частности, речь идет о Денисе Жабкине, закончившем медуниверситет, Владимире Лешукове, который по образованию политолог, Александре Шевченко, студенте, проживающем в Москве. При этом они не учитывают и не слышат мнение ряда жителей и позицию, высказанную специалистами». Примечательно, что в этом же «пороке» обвиняет оппонентов и другая сторона — сторонники сохранить рельсы в Мирном переулке.

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