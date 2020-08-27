Денис Жабкин о ликвидации трамваев в Мирном переулке: Об этом говорят люди, которые трамваями не пользуются

Трамвай собираются убрать из Мирного переулка. Фото: Екатерина Семенова

Планы чиновников Саратова в который раз идут вразрез с интересами горожан. Объявленное недавно мэром Саратова Михаилом Исаевым намерение в очередной раз сократить трамвайное сообщение в центре города, убрав линию из Мирного переулка, встретило негативную реакцию общественности. Был начат даже сбор подписей против уничтожения трамвайного пути в центре города.

По итогам встречи с блогерами-урбанистами и общественниками 26 августа заместитель мэра Саратова Максим Сиденко на сайте администрации отчитался, что мэрия свои планы по демонтажу трамвайной линии в Мирном переулке менять не собирается, а также заметил, что состоится повторный разговор.

«КП-Саратов» побеседовала с участником встречи, саратовским краеведом и блогером Денисом Жабкиным и попросила пояснить, какие доводы «за» и «против» приводились и чем может обернуться поспешность в принятии решения.

По словам блогера, администрация Саратова пока настроена решительно. Как и в тот раз, когда убирали трамваи с улицы Кутякова, и не менее, чем при первой попытке избавиться от рельсов в Мирном переулке.

- Тактика у города с тех пор не поменялась, приводятся аргументы, которые не выдерживают никакой критики: что это не нравится автомобилистам, что трамваи создают пробки, и что на трамваях здесь никто не ездит. Но все эти доводы не причина, а следствие неправильной организации дорожного движения — неверное обособление трамваев на проезжей части, неправильная настройка светофоров, парковки в тех местах, где они мешают проезду автотранспорта и трамваев, — рассказал Денис Жабкин.

Согласно всем представленным томам и картам линия в Мирный переулок не подлежит демонтажу, несмотря на то, что не является частью скоростной трамвайной линии маршрута №3. Фото из блока дениса Жабкина

Он уверен, что вполне возможно увеличить количество пассажиров, если трамвай сделать более предсказуемым. Между тем городские чиновники мотивируют уничтожение линии трамвая уменьшением на нем пассажиропотока, как будто если уберут часть трамвайных путей пассажиропоток возрастет. Жабкин обращает внимание: как раз наоборот, поток людей уменьшится еще на столько, сколько человек было на остановках, где трамвай ликвидируют. А это в очередной раз приведет к уменьшению доходов «Саратовгорэлектротранса», переключит людей в очередной раз на платные автобусы. Ровно об обратном говорил совсем недавно председатель ГД Вячеслав Володин, который призвал власти перестать уничтожать стратегически важное предприятие, сокращая маршруты, замещая электротранспорт автобусами.

- Бесплатный автобус, который обещает мэрия, будет не востребован, его отменят в ближайший же месяц. Так уже было с автобусом №12, который пустили по движению отмененного трамвая №12, — заметил Жабкин.

Блогер высказал предположение, что чиновники Саратова сами не понимают и не представляют, как именно будет организована работа нового скоростного трамвая.

- На встрече с представителями мэрии нам не показали ни одной схемы, ни одного плана. Пока все только на словах. Такое впечатление, что они сами не понимают, как у них будет этот скоростной трамвай оборачиваться у Детского парка в случае уничтожения линии в Мирном переулке.

«Хотим убрать!» — и все. А чем это подкреплено? – ответа общественники от мэрии так и не услышали. Более того, выяснилось, что городские власти идут против своих же инициатив, которые выдвигали совсем недавно.

- Еще два месяца назад депутаты гордумы утвердили план администрации, по которому ветка трамвая в Мирном переулке модернизируется в 2021 году. Ограничивается доступ автомобилей на улицу Вавилова, она становится трамвайно-пешеходной. Этот проект разработали, между прочим, специалисты по планированию транспортных потоков. А сейчас чиновники отказываются от того, что сами заявили, утвердили, за что, кстати, заплатили деньги разработчикам. Вообще странно, — отметил Денис Жабкин.

На следующую встречу чиновники пообещали принести планы, подготовить выкладки по пассажиропотоку.

- Опять же — в том документе, который был утвержден два месяца назад, Мирный переулок был обозначен как достаточно популярная станция. На ней в маршрут трамвая №3 садится много людей, больше только на Московской и Астраханской. Нас интересует, откуда взялись маленькие цифры пассажиропотока возле Крытого рынка. Я по личному опыту могу сказать, что не видел такого малого потока пассажиров, что всего лишь от 2 до 6% садятся на трамвай в Мирном переулке, это какая-то глупость. Скорее всего те, кто эту информацию готовил, сами там не бывают, не пользуются трамваем, — сказал Денис Жабкин.