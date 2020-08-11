На трассе в Саратовской области изрешетили пулями пункт весового контроля

В Саратовской области неизвестные расстреляли новый пункт весового контроля. Это произошло 11 августа на 257 км трассы Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград возле села Быков Отрог.

Изначально на место выехали представители одного из местных производств, к чьим сетям подключен пункт весового контроля – пришел сигнал о коротком замыкании. После сообщения от них к пункту выехали представители ГКУ «Региональный навигационно-информационный центр» (РНИЦ). Они зафиксировали наличие пулевых пробоин в оборудовании. Неизвестные расстреляли щиток электротрансформатора, камеру видеофиксации, другое навесное оборудование.

- Руководством государственного учреждения подано заявление в полицию. В настоящий момент проводится расследование случившегося, изучается информация с камер видеонаблюдения, - рассказали «КП-Саратов» в минтрансе.

Это автоматический комплекс, который состоит из спецдатчиков в полотне. Все фиксации происходят автоматически, одновременно считываются габариты. Фиксация фото и видео идет в нескольких ракурсах. Комплекс был установлен возле Быкова Отрога только в 2020 году.

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