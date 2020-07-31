На дорожных штрафах с камер в Саратове собрали почти миллиард рублей

31 Июль 2020 2020-07-31T11:22:14+03:00

Камеры на дорогах заработали для бюджета почти миллиард рублей

По итогам 2019 года объем собранных штрафов составил 915,5 млн рублей

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По итогам 2019 года в бюджет области собрали 915,5 млн рублей. Это на 10,5 млн выше, чем в 2018 году. Об этом заявил на заседании областной думы первый зампред правительства региона Вадим Ойкин.

Он оговорился, что камеры выставлены не ради сбора штрафов.

- Использование камер фото видеофиксации направлено на снижение аварийности, и повышения дисциплинированности водителей.

С 2019 года доходы от штрафов идут в областной дорожный фонд.

Изначально в плане бюджета на 2019 год предполагалось собрать более 700 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU