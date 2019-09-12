2019-09-12T09:04:47+03:00
Общество

Опубликованы адреса камер фиксации нарушений ПДД на дорогах Саратова

В списке 143 объекта
Екатерина Семенова
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Мэрия Саратова сообщает о камерах фото- и видеофиксации нарушений ПДД в городе.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации, список опубликован на сайте «Регионального навигационно-информационного центра». В графическом виде увидеть, где расположены камеры можно на сайте ГИБДД.

Всего в списке 143 адреса. Там же указано, какие ограничения вводятся на конкретном участке дороги и в какое время работает автоматическая фиксация нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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