Прокуратура проверяет падение трех детей из окон в Саратове

Прокуратура Саратовской области начала проверку по несчастным случаям падения детей из окон.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, два ребенка получили травмы 5 августа, а еще один — на следующий день.

Днем в среду двухлетний мальчик залез на подоконник и выдавил москитную сетку. Он упал из окна первого этажа дома на Хользунова и был госпитализирован. В тот же день травмы при падении со второго этажа дома на Провиантской получил полуторагодовалый малыш, но ему госпитализация не потребовалась.

В прокуратуре подчеркнули, что в обоих случаях дети находились без присмотра взрослых.

Третий случай произошел 6 августа на улице Соколовогорская. Мать двухлетнего мальчика уснула у телевизора, и ребенок забрался на диван, потом на подоконник и в итоге свалился из окна второго этажа. Пострадавший малыш госпитализирован.

Прокуратура проверит условия жизни и воспитания детей в семьях, даст оценку работе органов профилактики.

Всего с начала года в Саратовской области из окон упали девять детей. Двое из них погибли.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.