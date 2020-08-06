За сутки в Саратове из окна выпал уже третий ребенок

Сегодня, 6 августа, ребенок в возрасте полутора лет выпал из окна дома №8а на Соколовогорской улице в Саратове.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения региона, его госпитализировала в тяжелом состоянии бригада ЦМК. Малыш получает необходимую помощь врачей в больнице.

Напомним, это уже третье такое ЧП за сутки в городе. Вчера из окна второго этажа дома №16 на Провиантской улице вывалился малыш в том же возрасте, ребенок в возрасте трех лет упал также на Хользунова, 8.

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