В Саратове трехлетний мальчик выпал из окна
Ребенка госпитализировали
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В центре Саратова из окна дома выпал ребенок.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе министерства здравоохранения региона, трехлетний мальчик был госпитализирован.
ЧП случилось на улице Хользунова, 8. Ребенок упал из окна первого этажа.
Пострадавший находится в состоянии средней тяжести. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.
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ИСТОЧНИК KP.RU