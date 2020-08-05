В Саратове трехлетний мальчик выпал из окна

5 Авг. 2020 2020-08-05T16:10:09+03:00

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В центре Саратова из окна дома выпал ребенок.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе министерства здравоохранения региона, трехлетний мальчик был госпитализирован.

ЧП случилось на улице Хользунова, 8. Ребенок упал из окна первого этажа.

Пострадавший находится в состоянии средней тяжести. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.

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ИСТОЧНИК KP.RU