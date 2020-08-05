В Саратове еще один младенец выпал из окна

На улице Провиантская в Саратове из окна дома выпал ребенок.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе министерства здравоохранения, мальчик в возрасте полутора лет госпитализирован в состоянии средней тяжести.
ЧП случилось в доме №16. Ребенок вывалился со второго этаже. Сейчас пострадавшему оказывается вся медицинская помощь.
Напомним, сегодня из окна дома на Хользунова упал трехлетний малыш. Он также госпитализирован.
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