2020-07-30T09:08:16+03:00
Общество

В Саратове убирают ларьки с одной улицы и тут же ставят такие на соседней

На обновленном проспекте Кирова устанавливают новые «старые» ларьки
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В Саратове на проспекте Кирова начали установку ларьков. Очевидцы запечатлели факт выгрузки ларька фастфуда возле «Детского мира» вечером 29 июля.

При этом саратовские власти ратуют за их снос в городе как пережитков «прошлого». Вместе с шаурмой требуют убрать по всему городу и оставшиеся киоски с печатной продукцией.

Непоследовательность и избирательность действий по сносу ларьков при этом подчеркивает тот факт, что на обновленной пешеходной зоне — проспекте Кирова — устанавливаются не киоски с сувенирами и прессой, а именно фастфуд.

Напомним, эти разномастные ларьки и вывески вызвали негодование председателя Госдумы Вячеслава Володина, который предложил не портить обновленную пешеходную зону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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