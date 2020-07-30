В Саратове убирают ларьки с одной улицы и тут же ставят такие на соседней
В Саратове на проспекте Кирова начали установку ларьков. Очевидцы запечатлели факт выгрузки ларька фастфуда возле «Детского мира» вечером 29 июля.
При этом саратовские власти ратуют за их снос в городе как пережитков «прошлого». Вместе с шаурмой требуют убрать по всему городу и оставшиеся киоски с печатной продукцией.
Непоследовательность и избирательность действий по сносу ларьков при этом подчеркивает тот факт, что на обновленной пешеходной зоне — проспекте Кирова — устанавливаются не киоски с сувенирами и прессой, а именно фастфуд.
Напомним, эти разномастные ларьки и вывески вызвали негодование председателя Госдумы Вячеслава Володина, который предложил не портить обновленную пешеходную зону.
ИСТОЧНИК KP.RU