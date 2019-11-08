2019-11-08T13:16:22+03:00
Общество

Володин предложил сохранить исторический облик зданий на проспекте Кирова

Не сочетающиеся с ним вывески и реклама должны исчезнуть
Кекова Юля
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Вячеслав Володин вместе с мэром осмотрел реконструкцию проспекта Кирова в СаратовеВячеслав Володин вместе с мэром осмотрел реконструкцию проспекта Кирова в Саратове
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Вячеслав Володин, который 8 ноября находится с рабочим визитом в Саратове, порекомендовал мэру города Исаеву подумать над видом проспекта Кирова.

- Обновленная плитка, красивые исторические здания, а везде куча рекламы. Мы уже не пишем «Кофе и шоколад», а пишем «паб». Посмотрите нашу историю. Нужно свое в стране развивать. Вот «чикен макнаггетс». Язык сломаешь.

А здесь у вас что? Написали «паб». От того, что вывеску эту повесили, здание пабом не станет. Так страну можно потерять, навешаем «пабов».

Богатство должно быть в душе и голове, а не в этих пабах!

Хорошо, что здесь «свечки» (высотные жилые дома — прим. ред) не построили, — заметил политик.

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Володин поручил Исаеву следить за зданиями и сохранять их исторический облик.

В целом Вячеслав Володин отметил некоторые шероховатости в деле реконструкции проспекта Кирова и предложил сохранить исторический облик города, привести в порядок рекламу и вывески. Мэру он посоветовал каждый день проводить осмотр городских улиц.

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Кстати, Михаил Исаев заметил, что еще не принимал от подрядчиков работы на проспекте.

В настоящее время на проспекте выполнены работы по устройству бетонного основания и укладки тротуарной плитки, прокладки кабельных линий под световые опоры, устройству искусственного освещения и иллюминации, высажены деревья. Силами ООО «КВС» были проведены работы по перекладке водонесущих коммуникаций, ремонту поврежденных участков системы водоотведения, укладка лотков водоотведения.

Обновлённый Проспект Кирова соединяется с пешеходной зоной на Волжской, которая появилась ровно 3 года назад, в ноябре 2016-го. Сделать пешеходной эту улицу предложил Вячеслав Володин. Сегодня это одно из самых любимых мест отдыха жителей и гостей города.

Проспект Кирова и Волжская станут частью самого длинного пешеходного кольца Европы. Идею создания восьмикилометровой пешеходной зоны озвучил Вячеслав Володин в 2016 году. Работы по этому проекту планируют завершить после ввода участка новой набережной и строительства пляжа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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