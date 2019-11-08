Володин предложил сохранить исторический облик зданий на проспекте Кирова
Вячеслав Володин, который 8 ноября находится с рабочим визитом в Саратове, порекомендовал мэру города Исаеву подумать над видом проспекта Кирова.
- Обновленная плитка, красивые исторические здания, а везде куча рекламы. Мы уже не пишем «Кофе и шоколад», а пишем «паб». Посмотрите нашу историю. Нужно свое в стране развивать. Вот «чикен макнаггетс». Язык сломаешь.
А здесь у вас что? Написали «паб». От того, что вывеску эту повесили, здание пабом не станет. Так страну можно потерять, навешаем «пабов».
Богатство должно быть в душе и голове, а не в этих пабах!
Хорошо, что здесь «свечки» (высотные жилые дома — прим. ред) не построили, — заметил политик.
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Володин поручил Исаеву следить за зданиями и сохранять их исторический облик.
В целом Вячеслав Володин отметил некоторые шероховатости в деле реконструкции проспекта Кирова и предложил сохранить исторический облик города, привести в порядок рекламу и вывески. Мэру он посоветовал каждый день проводить осмотр городских улиц.
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Кстати, Михаил Исаев заметил, что еще не принимал от подрядчиков работы на проспекте.
В настоящее время на проспекте выполнены работы по устройству бетонного основания и укладки тротуарной плитки, прокладки кабельных линий под световые опоры, устройству искусственного освещения и иллюминации, высажены деревья. Силами ООО «КВС» были проведены работы по перекладке водонесущих коммуникаций, ремонту поврежденных участков системы водоотведения, укладка лотков водоотведения.
Обновлённый Проспект Кирова соединяется с пешеходной зоной на Волжской, которая появилась ровно 3 года назад, в ноябре 2016-го. Сделать пешеходной эту улицу предложил Вячеслав Володин. Сегодня это одно из самых любимых мест отдыха жителей и гостей города.
Проспект Кирова и Волжская станут частью самого длинного пешеходного кольца Европы. Идею создания восьмикилометровой пешеходной зоны озвучил Вячеслав Володин в 2016 году. Работы по этому проекту планируют завершить после ввода участка новой набережной и строительства пляжа.
ИСТОЧНИК KP.RU