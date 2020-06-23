В Саратове власти собираются выкинуть на улицы сотни людей

Рост безработицы в Саратовской области уже превышает более чем в два раза прошлогодние показатели, и ежемесячно сотни новых безработных встают на биржу труда. В Саратове вскоре новые сотни людей из относительно стабильной сферы экономики могут потерять работу благодаря недальновидности городской администрации. Это при том, что предприниматели только начинают оправляться от нокдауна, который нанес им коронавирус и меры самоизоляции. Спортивный мэр Саратова Михаил Исаев готовится нанести добивающий удар целой отрасли, связанной с изготовлением и распространением печатной продукции.

Администрация Саратова в декабре каждого года проводила конкурс на распределение участков под расположение киосков печатной продукции. А в декабре 2019 года этот конкурс проводить не стали. Для чего – выяснилось чуть позже. Без утвержденных ежегодным соглашением документов все киоски стали незаконными. Таким образом, видимо, считают в администрации города, их все можно вывести за рамки закона, а затем снести или вынудить самоликвидироваться.

Неужели эти места нужны лично мэру или кому-то из его приближенных? Судя по всему – нет. Бизнес на продаже печатной продукции настолько низкорентабельный, что конкурентов у нынешних владельцев киосков нет ни в Саратове, ни тем более за пределами области. Устанавливать на месте продажи газет точки с шаурмой тоже не выглядит логичным – не для того киоски изгоняют.

Для чего же?

Судя по всему, городские власти решили выполнить буквально предложения убрать излишнюю рекламу и киоски из исторического центра Саратова.

Но под неразборчивые метлы чиновников мэра Исаева, попали киоски с печатной продукцией. А ведь прессу, ее изготовление и распространение по указу президента Владимира Путина не трогали с самого первого дня самоизоляции и вынужденных выходных. Впрочем, мэрия Саратова и тут стала исключением – в самый разгар коронавирусной изоляции чиновники ходили по ларькам и выдавали предупреждения и предписания о нарушениях.

Более того, СМИ, которыми являются газеты, включены в перечень стратегически важных отраслей экономики. Они признаны одними из самых пострадавших – работать были обязаны, а рекламы и финансирования не было и нет.

Государство сейчас пытается поддерживать СМИ, газеты и их издателей. Региональное министерство экономики придумывает затейливые схемы, чтобы помочь им удержаться на плаву в тяжелейших экономических условиях, выделяет на это средства, «прощает» налоги.

Но мэрия Саратова во главе с Михаилом Исаевым топит «бумажные кораблики» местной прессы в мутных волнах доморощенной саратовской «политики». А ведь первыми пойдут на дно районные газеты, самые читаемые СМИ на местах. Связи между закрытием киосков и последующим закрытием типографий чиновники пока не видят, но это пока.

Отсутствие конкурса и вывод киосков с прессой за грань закона – дешевый прием для мэрии и очень дорогой для всех, кто в этой сфере трудится. Это не только владельцы киосков, типографий, изданий и служб распространения прессы, это потеря работы для сотен продавцов, сотрудников типографий, курьеров, менеджеров служб доставки.

- Не будем забывать о сотнях тысяч читателей, которые, несмотря на рост интернет-СМИ верят в первую очередь печатному слову. Они пострадают так же – киоски исчезнут вместе с газетами, - считает генеральный директор ИД «Волга-Медиа» Мария Усова.

Киоски с прессой в Саратове почему-то приравняли к сезонным палаткам по торговле арбузами или елками. Но если для них согласование мест торговли проходит вовремя, то вот для прессы – забыли.

Возможно, так мэр Саратова борется с независимыми от него СМИ, а скорее всего, просто не понимает завтрашних перспектив своих сегодняшних поступков.

Запрос на оценку действий городских властей в случае с непроведением конкурса и проверками предприятий в период пандемии направлен редакцией «КП-Саратов» в областную прокуратуру.

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