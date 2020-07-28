В Саратове растет заболеваемость коронавирусом: мэр пригласил горожан на открытие фонтана

28 Июль 2020 2020-07-28T14:08:37+03:00

Открытие фонтана в центре Саратова. Кадр из видео в Instagram Михаила Исаева

За сутки из 96 выявленных случаев COVID-19 93 приходятся на Саратов

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В Саратове заболеваемость коронавирусом лучше не становится. Только сегодня, 28 июля, из 96 выявленных случаев COVID-19 93 приходятся на Саратов. Вчера зарегистрировали 81 случай в облцентре, в воскресенье — 41.

Несмотря на пугающую статистику, 26 июля прошло торжественное открытие отреставрированного фонтана «Мелодия» на площади имени Рахманинова напротив Саратовской консерватории.

- Сегодня в 22:00 состоится запуск светомузыкального фонтана «Мелодия», — написал в своем Instagram мэр Саратова Михаил Исаев, тем самым оповестив множество горожан.

Открытие фонтана в центре Саратова. Фото из соцсетей

Получилось так, что на открытие пришло множество человек, которых не пугала боязнь заразиться коронавирусом. Видимо, инфекция не пугает и самого градоначальника, который допустил массовое мероприятие.

Напомним, в области до сих пор действует ограничительный режим. Проведение массовых мероприятий запрещено, при этом масочный режим по факту не соблюдается, равно как и социальное дистанцирование.

Саратовская область с трудом пробирается ко второму этапу снятия ограничений. Для перехода не хватает всего одного показателя — коэффициента заболеваемости, который превышен.

Из-за большого количества больных коронавирусом могут вернуть ограничения. О том, что опасения есть, рассказала Начальник отдела регионального Роспотребнадзора Галина Архипова. Речь в случае ухудшения ситуации может идти даже о карантине.

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ИСТОЧНИК KP.RU