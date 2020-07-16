Саратовская область с трудом пробирается ко второму этапу снятия ограничений

16 Июль 2020 2020-07-16T13:12:42+03:00

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Сегодня, 16 июля, на брифинге в министерстве здравоохранения Саратовской области рассказали, какая должна быть суточная заболеваемость коронавирусом, чтобы перейти на второй этап снятия ограничений.

Начальник отдела эпидемиологического надзора регионального Роспотребнадзора Галина Архипова сообщила, что учитываются несколько показателей.

- Среди них коэффициент распространенности заболевания, наличие свободных коек не менее 50%, охват тестирования. Коэффициент заболеваемости пока превышен, он должен быть не выше 0,80, а сейчас — 0,98, — отметила Архипова.

Представитель Роспотребнадзора также заявила, что общепиты в полном объеме смогут открыться только на третьем этапе, сейчас область — на первом.

На брифинге подняли тему вспышки коронавируса в межрайонной налоговой на улице Соколовогорская. Якобы там около 40 человек заболели COVID-19. Галина Архипова заметила, что эти данные будут проверены, пока что об этом в Роспотребнадзоре нет никакой информации.

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ИСТОЧНИК KP.RU