2020-07-16T13:12:42+03:00
Общество

Саратовская область с трудом пробирается ко второму этапу снятия ограничений

Заболеваемость коронавирусом не снижается
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня, 16 июля, на брифинге в министерстве здравоохранения Саратовской области рассказали, какая должна быть суточная заболеваемость коронавирусом, чтобы перейти на второй этап снятия ограничений.

Начальник отдела эпидемиологического надзора регионального Роспотребнадзора Галина Архипова сообщила, что учитываются несколько показателей.

- Среди них коэффициент распространенности заболевания, наличие свободных коек не менее 50%, охват тестирования. Коэффициент заболеваемости пока превышен, он должен быть не выше 0,80, а сейчас — 0,98, — отметила Архипова.

Представитель Роспотребнадзора также заявила, что общепиты в полном объеме смогут открыться только на третьем этапе, сейчас область — на первом.

На брифинге подняли тему вспышки коронавируса в межрайонной налоговой на улице Соколовогорская. Якобы там около 40 человек заболели COVID-19. Галина Архипова заметила, что эти данные будут проверены, пока что об этом в Роспотребнадзоре нет никакой информации.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Саратовская область с трудом пробирается ко второму этапу снятия ограничений
«Ростелеком» принимает участие в «Большой перемене»
В Саратовском минздраве уточнили информацию о погибших медиках с коронавирусом
Открывается городской пляж в Саратове
Коммунальщики ищут владельца припаркованной в Саратове «Лады»
Женщина с ишемией стала 49-й умершей от коронавируса в Саратовской области
В Саратове заасфальтировали Тверскую улицу и 11-й Динамовский проезд
В Саратовской области стали известны первые стобалльники ЕГЭ
Рейтинг районов по уплате услуг ООО КВС возглавил Фрунзенский район
В Саратове рецидивист избил охранника и отобрал телефон
В Саратове на день перекроют две улицы
На Сокурском тракте пенсионерка попала под колеса ВАЗ-2114
В Энгельсе рецидивист избил и ограбил жителя Елабуги
Свыше 5000 литров дезинфицирующего раствора ежедневно расходуется на ПривЖД
В Саратовской области ночью сгорела насосная подстанция
Выпускник Президентской академии стал стипендиатом программы «Stipendium Hungaricum»
Известны разрешенные места для купания в Саратовской области
Убийцу раненного в сердце мужчины ищут в Саратове
Женщина из-за неосторожного обращения с огнем спалила дом в Лысых Горах
Михаил Туватин не признал вину в убийстве Лизы Киселевой в Саратове
Бравший взятки преподаватель вуза отделался штрафом
Представитель Балаковской АЭС вошла в тройку лучших по надзору за охраной труда