В состав «зеленой комиссии» Саратова включены два депутата гордумы

23 Июль 2020 2020-07-23T11:52:01+03:00

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На сегодняшнем заседании Саратовской городской думы народные избранники приняли решение о включении в «зеленую комиссию» двух депутатов.

Речь о Викторе Маркове и Евгении Чернове.

Теперь они будут заниматься работой по сохранению зеленых насаждений и высадке новых в городе.

Напомним, вопрос вырубки деревьев не первый месяц волнует общественность. Граждане жаловались на массовый спил, который проходил в одно время с обновлением тротуаров. Неравнодушные саратовцы ставили свои машины и «вставали грудью» на защиту зеленых насаждений. При этом в администрации поясняли, что вырубают только ветхие и старые деревья, а обычные не трогают, но у горожан есть свое мнение на этот счет.

На жалобы саратовцев отреагировал председатель ГД Вячеслав Володин. В ответ на критику мэр города отметил, что работа «зеленой комиссии» будет передана в подчинение другому ведомству, в нее будут включены профильные специалисты.

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ИСТОЧНИК KP.RU