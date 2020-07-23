2020-07-23T10:41:08+03:00
Общество

Губернатор Радаев обратился к работникам торговли

Многое зависит от настойчивости и предпринимательской активности – Радаев
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Валерий Радаев направил обращение в адрес работников торговлиВалерий Радаев направил обращение в адрес работников торговли
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Сектор торговли один из крупнейших в экономике Саратовской области и серьезно влияет на качество жизни всего региона. Торговля сегодня по-прежнему отражает благосостояние населения и выступает связующим звеном для всех остальных отраслей. Об этом заявил Радаев в приветствии к работникам торговли, чей профессиональный праздник будет отмечаться 25 июля.

В правительстве области сегодня, 23 июля проходит торжественное мероприятие по этому поводу.

- Этот год выдался непростым для сферы торговли и услуг. Продуктовые магазины бесперебойно работали в пандемию, снабжая население области необходимыми товарами. Непродовольственным пришлось сделать существенный перерыв. В помощь бизнесу были подготовлены меры государственной поддержки, чтобы минимизировать последствия сложной эпидемиологической ситуации. И сейчас, несмотря на трудности, вы оперативно выходите на устойчивый ритм деятельности, - говорится в обращении, которое зачитали сегодня на торжественном мероприятии в правительстве.

Губернатор в нем прямо отметил, что «многое зависит от настойчивости и предпринимательской активности».

Напомним, в ходе отчета перед депутатами облдумы накануне, 22 июля, Валерий Радаев отметил, что малый и средний бизнес демонстрируют сокращение доли торговли и рост наукоемких предприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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