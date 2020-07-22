В Саратовской области работу потеряли 47 тысяч человек

Валерий Радаев

На сегодняшний день уровень безработицы в Саратовской области приближается к 4%, при этом все последние годы он стабильно не превышал 1%.

- Работу потеряли 47 тыс. человек. И это только официальная статистика, — заявил губернатор Валерий Радаев в ходе отчета в Саратовской облдуме о результатах работы правительства в 2019 году.

Глава региона заметил, что говоря о работе в прошлом году не может не коснуться текущей ситуации.

- С начала года просели сразу несколько базовых показателей: индекс промышленного производства по итогам полугодия составил 97,4%. Отмечено снижение оборота розничной торговли на 0,8%. Спад спроса наблюдался в самые сложные месяцы – в апреле оборот розничной торговли упал на 16%, в мае — на 8%. Но к концу года рассчитываем, что ситуация выровняется. Остальные данные пока за пять месяцев. Ввод жилья — 63%, прогнозы по ВРП — 96% к прошлому году. Выпадающие доходы регионального бюджета — порядка 12 млрд рублей, — заявил Радаев.

По его словам, из 93-х системообразующих предприятий, а это в основной массе обрабатывающие отрасли, половина загружена менее чем на 60%.

- Но есть и позитивный момент. В условиях ограничительных мер сохранены трудовые коллективы. И сегодня это — главное, — заявил Радаев.