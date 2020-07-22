2020-07-22T11:51:34+03:00
Экономика

В Саратовской области малый бизнес растет быстрее, чем в среднем по России

В малом бизнесе, кроме торговли, стали появляться наукоемкий компании
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В ходе отчета в областной думе губернатор остановился не только на проблемах, но и увидел позитив. Он заявил, что масштабный резерв экономического роста в регионе — малое предпринимательство. Если в 2012 году доля малого бизнеса в ВРП составляла 22%, то в 2019 — 34%, что выше среднероссийских показателей.

- Постепенно меняется и сама структура малого бизнеса. Пусть пока он преимущественно торговой направленности, но возникают наукоемкие, высокотехнологичные компании. Растет и экспорт их услуг: по итогам 2019 года 228 млн долларов США обеспечили малые и средние предприятия области. Если говорить о наукоемких направлениях, то ситуация с коронавирусом еще раз показала важность подобной специализации, — сказал Радаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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