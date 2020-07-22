В Саратовской области малый бизнес растет быстрее, чем в среднем по России
В ходе отчета в областной думе губернатор остановился не только на проблемах, но и увидел позитив. Он заявил, что масштабный резерв экономического роста в регионе — малое предпринимательство. Если в 2012 году доля малого бизнеса в ВРП составляла 22%, то в 2019 — 34%, что выше среднероссийских показателей.
- Постепенно меняется и сама структура малого бизнеса. Пусть пока он преимущественно торговой направленности, но возникают наукоемкие, высокотехнологичные компании. Растет и экспорт их услуг: по итогам 2019 года 228 млн долларов США обеспечили малые и средние предприятия области. Если говорить о наукоемких направлениях, то ситуация с коронавирусом еще раз показала важность подобной специализации, — сказал Радаев.
ИСТОЧНИК KP.RU