Вместо предоставления маневренного жилья семье из разваливающегося дома в Саратове предлагают идти в суд

2 Июль 2020 2020-07-02T09:20:16+03:00

Или подать документы на участие в будущей программе переселения

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Администрация Волжского района Саратова прокомментировала публикацию «КП-Саратов» о разваливающемся доме на Соборной, 32.

Напомним, «Комсомолка» накануне опубликовала материал «Маневренного жилья нет: чиновники администрации Саратова сказали жителям аварийного дома, что ждать бесполезно». В нем жительница аварийного дома в центре города рассказали, что ее семье отказали в предоставлении квартиры из маневренного фонда.

В ответе чиновники практически повторили свой предыдущий комментарий от 26 июня, за исключением того, что теперь маневренное жилье ей не предлагают. Вместо этого говорится о возможности включения в программу переселения на следующие годы. Или обратиться в суд.

При этом чиновники никак не отреагировали на информацию, что ранее дом уже был включен в программу расселения, но впоследствии по неясной причине выведен за ее пределы.

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ИСТОЧНИК KP.RU