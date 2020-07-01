Маневренного жилья нет: чиновники администрации Саратова сказали жителям аварийного дома, что ждать бесполезно

Жительница аварийного дома №32 на улице Соборная в Саратове рассказала, что администрация города ввела ее семью в заблуждение.

Ранее «КП-Саратов» сообщала, что дом в центре города, в нескольких метрах от парка «Липки» и администрации, разваливается. В нем нет ни горячей воды, ни газа, ни отопления. Холодная вода идет плохо а зимой замерзает в трубах. В стенах образовались трещины, на них и на потолке появилась плесень.

Стены и потолок покрывает плесень

Проживающая там семья, где есть дети и пенсионеры, вынуждена ежеминутно опасаться за свою жизнь еще и из-за живущих в соседних зданиях бомжей, которые часто устраиваю пожары.

По-соседству обитают бомжи

После публикации мэрия Саратова предоставила официальный ответ, что по закону жителям аварийных домов может быть предоставлено помещение в маневренном фонде.

- После того, как мы начали предавать нашу историю огласке, представители администрации города Саратова нам (впервые) сообщили, что мы можем воспользоваться маневренным жильем, — рассказала жительница дома.

Местами геометрия здания сильно искажена

Однако, по ее словам, через несколько дней чиновники сообщили, что маневренного жилья для них нет.

- В комитете по управлению имуществом так и сказали, что ждать очередь бесполезно, жилья нет и не предвидится. Как минимум несколько лет. Но поскольку отказать они не имели права, они предложили собрать пакет документов и ждать, — сообщила собеседница «Комсомолке».

Она опасается, что ее семье придется жить в таких условиях еще несколько лет, «так как администрация бездействует».

По фасаду идут глубокие трещины

- Мы не живем, а выживаем в самом центре Саратова. Мы боимся сгореть заживо или замерзнуть без отопления. Мы боимся не проснуться однажды под руинами собственного дома, — просит о помощи женщина.

Дом разваливается уже несколько лет

Немаловажным в этой истории ситуация с расселением. Дом признан аварийным после 1 января 2017 года и не включен в программу переселения. Однако соседние здания были расселены. При этом в 2016 году жильцы уже готовились к переезду в четвертом квартале, но тогда им отказали на неясных основаниях.

Газоснабжение отключено

Горячей воды нет, а холодная идет очень плохо

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