Жильцам разваливающегося дома предложили переехать в маневренное жилье Саратова

26 Июнь 2020 2020-06-26T10:53:24+03:00

Администрация отреагировала на публикацию в «КП-Саратов»

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Администрация Волжского района Саратова прокомментировала ситуацию с домом на Соборной, 32.

Ранее «КП-Саратов» писала, что семья проживает в разваливающемся доме, где нет горячей воды и отопления.

Дом признан аварийным, но в программу переселения не вошел.

- Жилищное законодательство Российской Федерации предусматривает возможность предоставления временных жилых помещений маневренного фонда гражданам чьи помещения признаны непригодными для проживания, — отметили в администрации.

Собственники квартиры на Соборной, 32 могут подать заявление на предоставление временного жилья в комитет по управлению имуществом. Это можно сделать на Театральной площади, 7. Телефон 49-30-50. Или через МФЦ.

- Дополнительно сообщаем, что собственники жилых помещений многоквартирного дома могут реализовать предусмотренное действующим законодательством право на обращение в суд с заявлением о выплате выкупной стоимости за аварийное жилое помещение, — сообщили в администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU