Жильцам разваливающегося дома предложили переехать в маневренное жилье Саратова
Администрация Волжского района Саратова прокомментировала ситуацию с домом на Соборной, 32.
Ранее «КП-Саратов» писала, что семья проживает в разваливающемся доме, где нет горячей воды и отопления.
Дом признан аварийным, но в программу переселения не вошел.
- Жилищное законодательство Российской Федерации предусматривает возможность предоставления временных жилых помещений маневренного фонда гражданам чьи помещения признаны непригодными для проживания, — отметили в администрации.
Собственники квартиры на Соборной, 32 могут подать заявление на предоставление временного жилья в комитет по управлению имуществом. Это можно сделать на Театральной площади, 7. Телефон 49-30-50. Или через МФЦ.
- Дополнительно сообщаем, что собственники жилых помещений многоквартирного дома могут реализовать предусмотренное действующим законодательством право на обращение в суд с заявлением о выплате выкупной стоимости за аварийное жилое помещение, — сообщили в администрации.
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ИСТОЧНИК KP.RU