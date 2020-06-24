Не жизнь, а выживание в центре Саратова: семья вынуждена жить в разваливающемся доме без отопления и горячей воды

24 Июнь 2020 2020-06-24T17:39:26+03:00

В соцсетях люди просят о помощи [видео]

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Жительница Саратова просит помощи для своей семьи, которая живет в разваливающемся доме.

По словам девушки, она и ее родные живут в доме на Соборной, 32. Он признан аварийным, но в программу переселения не включен. При этом дом грозит развалиться в любой момент.

- Это не жизнь, а выживание в самом центре города, — считает анонимный автор поста.

По станем и потолку здания идут трещины, фасад искривлен, крыша протекает, внутри все покрыто плесенью. При этом в доме нет горячей воды, уже три года отключено отопление, холодная вода зимой часто замерзает в трубах, проводка искрит во время дождя.

При этом соседние дома расселены, сейчас их облюбовали бомжи, которые иногда даже устраивают пожары.

- Моей семье страшно, просто однажды не проснуться под руинами собственного дома. Либо сгореть от пожара, которые устраивают в соседних домах люди без определенного места жительства. Либо замерзнуть зимой от холода, — написала автор поста.

Дом находится в центре города, в нескольких минутах ходьбы от парка «Липки» и пешеходной зоны на Волжской.

- Я прошу у вас помощи. Придать этой истории максимальную огласку. Тогда, возможно, администрация обратит на нас внимание, — просит девушка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/786868" frameborder="0"></iframe> В центре Саратова разваливается дом.

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ИСТОЧНИК KP.RU