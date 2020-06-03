2020-06-03T17:18:08+03:00
Общество

Московские троллейбусы выходят на четыре маршрута в Саратове

Они будут обслуживать маршруты №3, 5, 10 и 16
Екатерина Семенова
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В Саратове с 4 июня на маршруты выходят московские троллейбусы.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации, они будут ходить по маршрутам №3, 5, 10 и 16.

Напомним, ранее машины были безвозмездно переданы Саратову от правительства Москвы при поддержке председателя Государственной думы Вячеслава Володина.

Отмечается, что троллейбусы оснащены возможностью автономного хода, что позволит им проезжать до 500 метров с отрывом от контактной сети. То есть они смогут объезжать, например, место ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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