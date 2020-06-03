Московские троллейбусы выходят на четыре маршрута в Саратове
В Саратове с 4 июня на маршруты выходят московские троллейбусы.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации, они будут ходить по маршрутам №3, 5, 10 и 16.
Напомним, ранее машины были безвозмездно переданы Саратову от правительства Москвы при поддержке председателя Государственной думы Вячеслава Володина.
Отмечается, что троллейбусы оснащены возможностью автономного хода, что позволит им проезжать до 500 метров с отрывом от контактной сети. То есть они смогут объезжать, например, место ДТП.
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ИСТОЧНИК KP.RU