Мэрия Саратова vs летние кафе: правительство и прокуратура поддержали бизнесменов

3 Июнь 2020 2020-06-03T10:57:39+03:00

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Министерство экономического развития и прокуратура области призывают администрацию Саратова прекратить гонения на летние кафе.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, ранее в правительстве области прошло совещание с гильдией рестораторов. В нем приняли участие первый зампред Вадим Ойкин, министр экономики Юлия Швакова, чиновники администрации и представители прокуратуры области.

Дело в том, что в Саратове летние кафе могут работать только с 15 апреля до 30 сентября. После окончания сезона они должны быть демонтированы. После этого назначается новый конкурс на размещение нестационарного объекта. Однако это приводит к дополнительным расходам предпринимателей.

В связи с этим гильдия рестораторов вышла с предложением отменить конкурсные процедуры и обязательства сноса помещения.

- Необходимо найти единое общее решение, учитывая интересы бизнеса. Сезонные кафе при саратовских ресторанах являются визитной карточкой и пользуются большой популярностью, как у жителей, так и у гостей города, — заявил Вадим Ойкин.

В других регионах размещение летних кафе регламентировано отдельными нормативными актами. Это позволяет рассматривать их как объект благоустройства, размещенный на несколько лет. Поэтому министерство экономического развития предложило перенять такой же опыт в Саратове. По словам представителя прокуратуры, местные власти должны пойти навстречу бизнесу.

Предложения должны быть представлены уже на этой неделе.

Напомним, ранее мэрия Саратова возмутилась тем, что предприниматели не сносят строения после завершения сезона. Были направлены иски в суд. Возможно, теперь администрации придется их отозвать.

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ИСТОЧНИК KP.RU