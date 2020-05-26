В мэрии Саратова не знают, кто строит кирпичное здание на набережной Космонавтов
Депутат Саратовской областной думы Иван Дзюбан выступил инициатором совещания по поводу незаконной постройки на набережной Космонавтов Саратова. Об этом «КП-Саратов» писала недавно.
- Появилось на зеленой зоне капитальное строение. Жители жалуются. Только недавно сносили там рядом незаконные постройки, и вот снова, — Иван Дзюбан попросил чиновников мэрии на совещании в облдуме 26 мая объяснить, что происходит.
Зампредседателя комитета по управлению имущества Давыдова Наталья заявила, что мэрия вчера, 25 мая, обратилась в суд для сноса объекта.
- Участок предоставлен под летнее кафе организации «Европа-2», в 2017 истек договор аренды, Там земельный участок 2 456 кв. м. Установлено, что возводится строение, на сегодня требуем устранить препятствие в пользовании земельным участком, то есть снести незаконную постройку на муниципальной земле, по этому поводу подан иск в суд вчера, 25 мая.
Никакой разрешительной документации на него нет. Правом на земельный участок никакая организация не обладает. Когда строить начали, мы не знаем, но после публикаций в СМИ начали проверку, — рассказала чиновница.
Выяснилось, что договор аренды у организации на этот участок истек давно, и в администрации не знают, платила ли организация деньги за аренду. Возможно, договор был автоматически пролонгирован, предположили депутаты.
Выяснилось, что мэрия подает в суд на последнего собственника, который — предполагаемый владелец самовольной постройки. Кто на самом деле строит на набережной кирпичное здание — должен установить суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU