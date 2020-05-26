2020-05-26T15:20:23+03:00
Общество

В мэрии Саратова не знают, кто строит кирпичное здание на набережной Космонавтов

По факту незаконной постройки чиновники обратились в суд
Ольга Симонова
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Постройка на набережной КосмонавтовПостройка на набережной Космонавтов
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Депутат Саратовской областной думы Иван Дзюбан выступил инициатором совещания по поводу незаконной постройки на набережной Космонавтов Саратова. Об этом «КП-Саратов» писала недавно.

- Появилось на зеленой зоне капитальное строение. Жители жалуются. Только недавно сносили там рядом незаконные постройки, и вот снова, — Иван Дзюбан попросил чиновников мэрии на совещании в облдуме 26 мая объяснить, что происходит.

Зампредседателя комитета по управлению имущества Давыдова Наталья заявила, что мэрия вчера, 25 мая, обратилась в суд для сноса объекта.

- Участок предоставлен под летнее кафе организации «Европа-2», в 2017 истек договор аренды, Там земельный участок 2 456 кв. м. Установлено, что возводится строение, на сегодня требуем устранить препятствие в пользовании земельным участком, то есть снести незаконную постройку на муниципальной земле, по этому поводу подан иск в суд вчера, 25 мая.

Никакой разрешительной документации на него нет. Правом на земельный участок никакая организация не обладает. Когда строить начали, мы не знаем, но после публикаций в СМИ начали проверку, — рассказала чиновница.

Выяснилось, что договор аренды у организации на этот участок истек давно, и в администрации не знают, платила ли организация деньги за аренду. Возможно, договор был автоматически пролонгирован, предположили депутаты.

Выяснилось, что мэрия подает в суд на последнего собственника, который — предполагаемый владелец самовольной постройки. Кто на самом деле строит на набережной кирпичное здание — должен установить суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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