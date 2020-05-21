2020-05-21T12:53:42+03:00
Общество

В Саратове сносят летнюю площадку у кафе «Старый город»

Владелец не захотел сам освобождать землю
Дарья Вострикова
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Сегодня, 21 мая, в районе Набережной Космонавтов в Саратове начали сносить павильон у кафе «Старый город».

Об этом «КП-Саратов» рассказали в администрации города.

Заместитель прокурора Волжского района Саратова Алексей Черепанов рассказал, что в 2019 году было выявлено, что павильон находится на земле, которая принадлежит муниципалитету.

Администрация Саратова подала иск в Арбитражный суд на владельца об освобождении участка. Решение суда вступило в силу, должнику дали 10 дней на его добровольное исполнение, чего не произошло. Поэтому было возбуждено исполнительное производство.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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