Стало известно, какие кафе в Саратове должны быть снесены

27 Май 2020 2020-05-27T17:05:09+03:00

Мэрия подала в суд иски на пять владельцев летних кафе

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Администрация Саратова будет через суд добиваться сноса летних кафе в городе.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, были поданы несколько исков к предпринимателям.

Речь идет об ООО «Европа II» (кафе «Азиатский стиль»), ООО «Глобус» (кафе «Чаплин»), ООО «Арагви» (кафе «Арагви»), ООО «Коляда» (ресторан «Одесса»), ИП Казаросян М. О. (ресторан «Дольче Вита»).

По информации мэрии, эти бизнесмены занимают земельные участки незаконно, не разобрав летние кафе после 30 сентября. Тем самым они лишают возможности добросовестных предпринимателей вести деятельность, так как нельзя провести новый конкурс на следующий сезон.

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ИСТОЧНИК KP.RU