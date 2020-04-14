Отсрочка платежей по налогам в Саратове из-за коронавируса: кого и на каких условиях освободят от налога на имущество
В Саратовской областной думе прошло заседание рабочей группы комитета по бюджету, налогам, промышленности и собственности.
Самым продолжительным по обсуждению стал вопрос об изменениях к закону области о налоге на имущество организаций.
Минэкономики области предлагает до конца 2020 года полностью освободить от налога на имущество организации в следующих отраслях:
деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений,
деятельность физкультурно-оздоровительная,
деятельность санаторно-курортных организаций,
деятельность турагентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма,
образование дополнительное детей и взрослых,
предоставление услуг по дневному уходу за детьми,
деятельность по организации конференций и выставок,
ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения,
стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий,
предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты.
Кроме них, предлагаются льготы по налогу из-за коронавируса тем организациям, которые попали под запрет или остановку деятельности:
демонстрация кинофильмов,
торговля розничная информационным и коммуникационным оборудованием в специализированных магазинах,
торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах,
торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных магазинах,
торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах за исключением аптек.
Кроме этого от налога на имущество собираются освободить арендодателей, но — при соблюдении ряда условий.
Во-первых, сдача в аренду должна быть основной деятельностью организации. Во-вторых, она обязана снизить не менее чем на 25% арендную плату для своих арендаторов. При этом арендаторы должны относиться к числу пострадавших или попавших под ограничения. А общая площадь территории, которая им предоставляется, не менее 40% площади всех помещений здания. То есть под отмену налога не попадут территории под продовольственными магазинами, стоянки, лифты, коридоры, туалеты и прочее.
Леонид Писной
Еще одна льгота, которую предложил депутат-строитель Леонид Писной, адресована в законопроекте застройщикам, которые успели построить, но не продать нежилые помещения.
В общем недополучение доходов в областной бюджет от всех этих мер Минэкономики региона оценило в 316 млн рублей.
Недовольна текстом проекта такого закона осталась представительница налоговой службы Ирина Антонова. По ее мнению, в законе нечетко прописано, какие именно документы должны предоставить арендодатели, чтобы получить возможность не платить налог на имущество.
Тем не менее депутаты, среди которых есть собственники торговых площадей, которые сдаются в аренду, решили вынести проект закона на комитет, где проголосуют за его направление для принятия на ближайшем заседании облдумы.
Ранее Минэкономики уже предложило, а облдума согласовала первый пакет помощи предпринимателям.
ИСТОЧНИК KP.RU