Отсрочка платежей по налогам в Саратове из-за коронавируса: кого и на каких условиях освободят от налога на имущество

В Саратовской областной думе прошло заседание рабочей группы комитета по бюджету, налогам, промышленности и собственности.

Самым продолжительным по обсуждению стал вопрос об изменениях к закону области о налоге на имущество организаций.

Минэкономики области предлагает до конца 2020 года полностью освободить от налога на имущество организации в следующих отраслях:

деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений,

деятельность физкультурно-оздоровительная,

деятельность санаторно-курортных организаций,

деятельность турагентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма,

образование дополнительное детей и взрослых,

предоставление услуг по дневному уходу за детьми,

деятельность по организации конференций и выставок,

ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения,

стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий,

предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты.

Кроме них, предлагаются льготы по налогу из-за коронавируса тем организациям, которые попали под запрет или остановку деятельности:

демонстрация кинофильмов,

торговля розничная информационным и коммуникационным оборудованием в специализированных магазинах,

торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах,

торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных магазинах,

торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах за исключением аптек.

Кроме этого от налога на имущество собираются освободить арендодателей, но — при соблюдении ряда условий.

Во-первых, сдача в аренду должна быть основной деятельностью организации. Во-вторых, она обязана снизить не менее чем на 25% арендную плату для своих арендаторов. При этом арендаторы должны относиться к числу пострадавших или попавших под ограничения. А общая площадь территории, которая им предоставляется, не менее 40% площади всех помещений здания. То есть под отмену налога не попадут территории под продовольственными магазинами, стоянки, лифты, коридоры, туалеты и прочее.

Леонид Писной

Еще одна льгота, которую предложил депутат-строитель Леонид Писной, адресована в законопроекте застройщикам, которые успели построить, но не продать нежилые помещения.

В общем недополучение доходов в областной бюджет от всех этих мер Минэкономики региона оценило в 316 млн рублей.

Недовольна текстом проекта такого закона осталась представительница налоговой службы Ирина Антонова. По ее мнению, в законе нечетко прописано, какие именно документы должны предоставить арендодатели, чтобы получить возможность не платить налог на имущество.

Тем не менее депутаты, среди которых есть собственники торговых площадей, которые сдаются в аренду, решили вынести проект закона на комитет, где проголосуют за его направление для принятия на ближайшем заседании облдумы.

Ранее Минэкономики уже предложило, а облдума согласовала первый пакет помощи предпринимателям.