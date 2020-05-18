2020-05-18T22:01:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Полугодовалый младенец с коронавирусом умер в Саратовской области

Председатель правительства Александр Стрелюхин поручил организовать расследование трагедии
Екатерина Семенова
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В Саратовской области скончался младенец с коронавирусомВ Саратовской области скончался младенец с коронавирусом
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В Саратовской области скончался шестимесячный ребенок.

Как сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин на заседании оперативного штаба при правительстве, малыш умер от пневмонии, однако у него подтвержден коронавирус.

- Это требует отдельного разговора и разбирательства, — подчеркнул председатель правительства Александр Стрелюхин.

По последним данным, в области зарегистрировано 11 смертей непосредственно от коронавируса. Последние трое — мужчины и женщины пожилого возраста с многочисленными тяжелыми сопутствующими заболеваниями. От иных патологий умерли 28 человек.

Все больше пациентов с пневомонией находятся в стационарах области. По словам Олега Костина, из 1 851 койки в специализированных медучреждениях заняты 1 060. Из этих пациентов 918 человек больны пневмонией. Ранее заместитель министра Андрей Гадяцкий на брифинге сообщал, что 91 пациент находится на кислородной поддержке, а еще 42 на аппарате искусственной вентиляции легких.

По последним данным, заболеваемость пневмонией в Саратовской области сейчас примерно в 2,5 раза выше средних многолетних значений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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