Полугодовалый младенец с коронавирусом умер в Саратовской области

В Саратовской области скончался шестимесячный ребенок.

Как сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин на заседании оперативного штаба при правительстве, малыш умер от пневмонии, однако у него подтвержден коронавирус.

- Это требует отдельного разговора и разбирательства, — подчеркнул председатель правительства Александр Стрелюхин.

По последним данным, в области зарегистрировано 11 смертей непосредственно от коронавируса. Последние трое — мужчины и женщины пожилого возраста с многочисленными тяжелыми сопутствующими заболеваниями. От иных патологий умерли 28 человек.

Все больше пациентов с пневомонией находятся в стационарах области. По словам Олега Костина, из 1 851 койки в специализированных медучреждениях заняты 1 060. Из этих пациентов 918 человек больны пневмонией. Ранее заместитель министра Андрей Гадяцкий на брифинге сообщал, что 91 пациент находится на кислородной поддержке, а еще 42 на аппарате искусственной вентиляции легких.

По последним данным, заболеваемость пневмонией в Саратовской области сейчас примерно в 2,5 раза выше средних многолетних значений.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.