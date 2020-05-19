2020-05-19T19:45:17+03:00
Общество

В Саратове родился малыш с врожденным коронавирусом

Еще пять беременных женщин с COVID-19 находятся под наблюдением врачей
Екатерина Семенова
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В Саратове родился ребенок с коронавирусомВ Саратове родился ребенок с коронавирусом
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Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин сообщил, что в Саратовской области родился младенец, с врожденным коронавирусом. Об этом он заявил 19 мая на заседании координационного совета по коронавирусу в правительстве региона.

Всего в Саратове шесть беременных с COVID-19 находятся под наблюдением врачей.

- На днях одна женщина с коронавирусом на 39 неделе родила ребенка. Это произошло в 10 –й горбольнице.

Ранее она была на самоизоляции. Родилась девочка, ее состояние удовлетворительное. У ребенка такжде обнаружен коронавирус, с бессимптомным течением.

Сейчас они по-прежнему находятся в стационаре, - рассказал Костин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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