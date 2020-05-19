В Саратове родился малыш с врожденным коронавирусом
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин сообщил, что в Саратовской области родился младенец, с врожденным коронавирусом. Об этом он заявил 19 мая на заседании координационного совета по коронавирусу в правительстве региона.
Всего в Саратове шесть беременных с COVID-19 находятся под наблюдением врачей.
- На днях одна женщина с коронавирусом на 39 неделе родила ребенка. Это произошло в 10 –й горбольнице.
Ранее она была на самоизоляции. Родилась девочка, ее состояние удовлетворительное. У ребенка такжде обнаружен коронавирус, с бессимптомным течением.
Сейчас они по-прежнему находятся в стационаре, - рассказал Костин.
ИСТОЧНИК KP.RU