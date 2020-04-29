2020-04-29T19:27:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Саратове, последние новости 29 апреля 2020: в Саратовской области вводится масочный режим

Об этом заявил председатель правительства области Александр Стрелюхин
Екатерина Семенова
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Александр СтрелюхинАлександр Стрелюхин
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На заседании оперативного штаба 29 апреля председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин заявил о введении обязательного ношения масок в регионе.

- Вчера президент Путин проводил совещание и обратился к жителям РФ. Первое — до 5 мая совместно с органами Роспотребнадзора властям поручено разработать меры поэтапного выхода из ситуации. И второе — нерабочие дни продлены до 11 мая включительно.

Сегодня был оперштаб с главами районов Саратовской области. Впереди длительные праздники. Поэтому режим самоизоляции и повышенной готовности пока никто не продлевал. Мы продлеваем до 11 мая включительно. У нас по всем службам будут дежурные. После 5 мая посмотрим, как поступать дальше, — заявил Стрелюхин.

Он объяснил такие меры низкой самоизоляцией населения.

Постановление 338-П, где продлевается режим самоизоляции, дополняется словами: носить маски в общественных местах, в том числе при посещении общественных учреждений и общественном транспорте. Об этом заявил Александр Стрелюхин.

- Обязанность граждан носить маски в общественных местах и транспорте, — подтвердила указания начальник Роспотребнадзора Ольга Кожанова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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