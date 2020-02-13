За сердце саратовца в программе «Холостяк» будут бороться 25 девушек
В седьмом сезоне шоу «Холостяк» на телеканале ТНТ 25 девушек будут бороться за сердце главного героя — саратовца Антона Криворотова.
Как сообщает сайт tnt-online.ru, мужчина закончил местный стоматологический институт, а потом продолжил свое обучение в столице, проходил стажировку в Германии, США, Израиле. Теперь у него есть своя клиника.
Антон увлекается творчеством — он выпустил свой музыкальный альбом и линию одежды в стиле «кэжуал».
Мужчина ратует за защиту окружающей среды, он считает себя готовым к семье и хочет найти любовь.
Претенденткам на место рядом с ним придется пройти не одно испытание, чтобы дойти до финала. И только одной, которая сможет покорить Антона, выпадет статус победительницы.
ИСТОЧНИК KP.RU