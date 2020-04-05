Число заболевших коронавирусом в Саратове на 5 апреля 2020 года составило 19 человек
Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Саратове на 5 апреля 2020 года
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В Саратовской области число заболевших по данным на 5 апреля 2020 года составило 19 человек.
Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе региона по противодействию распространения коронавируса, эта цифра за сутки не изменилась.
Заразившиеся выявлены в Аткарске, Ртищеве, Энгельсе, Саратове и Саратовском районе.
Одна из пациентов выздоровела и была выписана из больницы.
Два человека скончались. Оба были пожилыми людьми с тяжелыми заболеваниями. Один с онкологией, другой перенес два инфаркта миокарда.
ИСТОЧНИК KP.RU