Число заболевших коронавирусом в Саратове на 5 апреля 2020 года составило 19 человек

5 Апр 2020 2020-04-05T00:01:12+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Саратове на 5 апреля 2020 года

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В Саратовской области число заболевших по данным на 5 апреля 2020 года составило 19 человек.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе региона по противодействию распространения коронавируса, эта цифра за сутки не изменилась.

Заразившиеся выявлены в Аткарске, Ртищеве, Энгельсе, Саратове и Саратовском районе.

Одна из пациентов выздоровела и была выписана из больницы.

Два человека скончались. Оба были пожилыми людьми с тяжелыми заболеваниями. Один с онкологией, другой перенес два инфаркта миокарда.

ИСТОЧНИК KP.RU