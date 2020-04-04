В Саратовской области не выявлено новых случаев заражения коронавирусом

4 Апр 2020 2020-04-04T11:37:23+03:00

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За последние сутки в Саратовской области не подтверждено новых случаев коронавируса.

По данным телеграм-канала «Коронавирус.Оперштаб Москвы», в России подтверждено 582 диагноза в 32 регионах, зафиксировано девять летальных исходов.

Выздоровели 52 человека.

Всего на сегодня в России зарегистрирован 4 731 случай коронавируса в 78 регионах, выздоровели 333 человека, зафиксировано 43 летальных исхода.

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ИСТОЧНИК KP.RU