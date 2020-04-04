В Саратовской области не выявлено новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в Саратовской области не подтверждено новых случаев коронавируса.
По данным телеграм-канала «Коронавирус.Оперштаб Москвы», в России подтверждено 582 диагноза в 32 регионах, зафиксировано девять летальных исходов.
Выздоровели 52 человека.
Всего на сегодня в России зарегистрирован 4 731 случай коронавируса в 78 регионах, выздоровели 333 человека, зафиксировано 43 летальных исхода.
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ИСТОЧНИК KP.RU