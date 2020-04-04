Второй умерший пациент с коронавирусом в Саратове: причиной смерти стал повторный инфаркт

Скончался второй житель Саратова, у которого подтвержден диагноз коронавирус.

Министр здравоохранения Саратовской области Наталья Мазина сообщила, что 76-летнего мужчины не стало вчера из-за повторного инфаркта миокарда. Он находился в тяжелом состоянии на лечении в одной из городских больниц.

- Данный пациент длительное время страдал тяжелой сердечно-сосудистой патологией, имел сопутствующие заболевания. Был госпитализирован в одну из горбольниц Саратова с повторно перенесенным инфарктом миокарда. Состояние расценивалось как тяжелое. Параллельно с основным заболеванием диагностировано состояние, потребовавшее обследования и оказания помощи в хирургическом стационаре, для чего был переведен в другое медицинское учреждение. В процессе лечения выяснилось наличие у него контакта по коронавирусной инфекции при нахождении в предыдущем медицинском учреждении. В связи с этим были взяты анализы на COVID-19 как у контактного лица. Впоследствии диагноз подтвердился лабораторно, — сообщила Наталья Мазина.

Она отметила, что инфекция была подтверждена у мужчины лишь лабораторно, клинических признаков данного заболевания у пациента не было.

В лечебных учреждениях, где мужчина получал медицинскую помощь, приняты необходимые меры по предотвращению распространения инфекции. Контактные лица проходят обследование и находятся под медицинским наблюдением.

Напомним, вчера стало известно о первом больным коронавирусом пациенте, который скончался из-за тяжелого онкологического заболевания. Его анализ на новую инфекцию подтвердился накануне смерти. С ним находилась родственница, которую изолировали как контактное лицо, она находится под наблюдением врачей.

На сегодняшний день данных из федерального штаба о новых случаях заражения в Саратовской области не поступало. Об этом заявила на брифинге оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в Саратовской области министр здравоохранения Наталья Мазина