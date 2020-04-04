Юлия Швакова: в Минэконом не поступало предложения о выплате саратовцам по 10 тыс. рублей

4 Апр 2020 2020-04-04T10:39:08+03:00

Однако малоимущим семьям с детьми выплаты по 4,8 тыс. рублей предусмотрены

Изменить размер текста: A A

В министерство экономического развития Саратовской области не поступало официального обращения о выплате гражданам по 10 тыс. рублей.

Об этом сегодня, 4 апреля, на брифинге оперативного штаба в правительстве Саратовской области заявила министр экономического развития Юлия Швакова. При этом если обращение будет, то Минэконом его рассмотрит, уточнила она.

Напомним, накануне, 3 апреля, представители фракции КПФ в областной думе заявили, что направили в правительство подобное предложение и ждут ответа.

Председатель правительства Александр Стрелюхин на брифинге сообщил о другой мере поддержке. Предусмотрены выплаты малоимущим семьям с детьми. Они получат по 4 854 рубля.

- Все эти выплаты начнутся в установленном Президентом порядке, – подчеркнул Стрелюхин.

Примечательно, что ГУ МВД по Саратовской области опубликовало предостережение с призывом не верить мошенникам, которые распространяют в соцсетях обещания выплат "за карантин".

-----------------

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU