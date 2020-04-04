Жителей Саратовской области призвали не верить фейкам о компенсации за карантин
Жителей Саратовской области призвали не верить мошенникам, которые пытаются нажиться во время эпидемиологической ситуации.
По данным телеграм-канала «СтопКоронавирус_Саратовская область», например злоумышленники делают рассылку на неизвестный портал здравоохранения граждан РФ, где якобы дают компенсации за карантин. После перехода по ссылке вы можете лишиться паролей от электронных почт и страниц в соцсетях, денег с карт, ваши личные данные будут у неизвестных.
Также может быть ссылка на сайт с ложными рекомендациями по профилактике коронавируса, выплатах и компенсациях пострадавшим от инфекции.
Граждан призывают не переходить на сомнительные интернет-странички, не верить слухам и рассылкам.
Полиция напоминает, что за распространение фейков, которые создают угрозу нарушения общественного порядка и безопасности предусматривается штраф в размере от 30 до 100 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU