На следующей неделе станет ясно, выплатят ли саратовцам по 10 тыс. рублей

3 Апр 2020 2020-04-03T16:47:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Депутаты Саратовской областной думы предложили выплатить каждому жителю по 10 тыс. рублей в качестве поддержки на время самоизоляции.

Об этом было заявлено сегодня, 3 апреля, во время заседания комитета по налогам, бюджету, промышленности и собственности.

Депутат Владимир Есипов считает, что такая мера поможет гражданам пережить время самоизоляции, когда многие вынуждены отказаться от работы и, следовательно, зарплаты.

Зампред правительства — министр финансов Вадим Ойкин отметил, что такое предложение действительно поступило, оно рассматривается и заключение появится позже, вероятнее всего, на следующей неделе.

ИСТОЧНИК KP.RU