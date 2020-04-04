2020-04-04T00:00:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Саратове на 4 апреля 2020 года составило 19 человек

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Вновь выросло число заболевших коронавирусом в Саратове по данным на 4 апреля 2020 года

В Саратовской области за сутки, 3 апреля, зарегистрировано четыре новых случая коронавируса.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном оперативном штабе, общее число зараженных коронавирусом на 4 апреля 2020 года составило 19 человек.

Из новых больных — трое мужчин и одна женщина. Только у одного пациента есть незначительные симптомы, он был госпитализирован. У остальных коронавирус протекает легко. Все пациенты ранее вернулись из-за границы.

Один человек из заболевших ранее скончался. Однако в Минздраве особо отметили, что несмотря на выявленный вирус COVID-19, симптомов у мужчины не было. Напротив, он страдал многочисленными тяжелыми заболеваниями, в числе которых онкология и сердечно-сосудистые заболевания.

По России цифры такие: 601 новый случай. Из них большая часть в Москве — 448 зараженных. Всего по стране зафиксировано 4 149 случаев в 79 регионах. 34 больных умерли.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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