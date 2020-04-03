Новые случаи заражения коронавирусом в Саратове: трое зараженных в областном центре и первый — в Энгельсе

3 Апр 2020 2020-04-03T10:55:19+03:00

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В России за сутки зафиксирован 601 новый случай заболевания коронавирусом в 32 регионах.

Как сообщает федеральный оперативный штаб, четыре человека в РФ скончались от инфекции за сутки — двое в Республике Коми, по одному в Москве и Пермском крае.

Напомним, в Саратовской области четверо новых заболевших, трое — в Саратове, один — в Энгельсе. Таким образом, в регионе 19 заразившихся, один из них выздоровел.

Больше всего заболевших зарегистрировали в Москве — 448, Московской области — 34, Краснодарском крае — 17. В соседней с Саратовской областью Пензенской — 11 новых случаев.

Всего на сегодня, 3 апреля, в России 4 149 заболевших. За все время выздоровел 281 человек, а скончалось от COVID-19 — 34.

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ИСТОЧНИК KP.RU