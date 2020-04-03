2020-04-03T12:28:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Саратове, последние новости на 3 апреля 2020: В Минздраве рассказали о четырех новых зараженных

Поделиться:
Брифинг в минздраве в Саратове по коронавирусу 3 апреляБрифинг в минздраве в Саратове по коронавирусу 3 апреля
Изменить размер текста:

Сегодня, 3 апреля, брифинг в министерстве здравоохранения области начался в сокращенном составе.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», последние новости о коронавирусе в Саратове рассказал первый замминистра Станислав Шувалов.

Он поделился информацией о четырех новых заразившихся COVID-19.

Это четыре человека — трое мужчин и одна женщина. Все они ранее вернулись из-за границы. Один гражданин уже имел на момент проб признаки простуды. Поэтому он сразу был госпитализирован. Остальные находятся в изоляции дома, под наблюдением. У них нет выраженных симптомов, несмотря на заражение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Минздрав Саратовской области: Скончавшийся пациент с коронавирусом умер от рака мозга
Регоператор: Жители в период самоизоляции приступили к опиловке деревьев
Коронавирус в Саратове, последние новости на 3 апреля 2020: В Минздраве рассказали о четырех новых зараженных
Коронавирус в Саратовской области: куда звонить по вопросам в режиме самоизоляции
В Саратове закладчик наркотиков не смог оправдать нарушение самоизоляции
Операторы наружной рекламы разработали план спасения отрасли и обращаются за поддержкой к государству
Коронавирус в Саратовской области: под наблюдением врачей остаются 2 788 человек
Депутаты Саратовской облдумы рассмотрели меры поддержки бизнеса в условиях коронавируса
В Балашове прохожий обнаружил в колодце труп пенсионера
На пожаре в Краснопартизанском районе пострадал мужчина
Новые случаи заражения коронавирусом в Саратове: трое зараженных в областном центре и первый — в Энгельсе
ООО «КВС» завершает замену водопроводных сетей в районе Воробьевки
Мошенники лишили жительницу Балакова более 100 тыс. рублей
В квартире на Артиллерийской нашли забитого до смерти 54-летнего мужчину
Более 40 тысяч офисных сотрудников «Ростелекома» перешли на удаленку