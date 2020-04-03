Коронавирус в Саратове, последние новости на 3 апреля 2020: В Минздраве рассказали о четырех новых зараженных
Сегодня, 3 апреля, брифинг в министерстве здравоохранения области начался в сокращенном составе.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», последние новости о коронавирусе в Саратове рассказал первый замминистра Станислав Шувалов.
Он поделился информацией о четырех новых заразившихся COVID-19.
Это четыре человека — трое мужчин и одна женщина. Все они ранее вернулись из-за границы. Один гражданин уже имел на момент проб признаки простуды. Поэтому он сразу был госпитализирован. Остальные находятся в изоляции дома, под наблюдением. У них нет выраженных симптомов, несмотря на заражение.
ИСТОЧНИК KP.RU