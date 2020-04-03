Коронавирус в Саратове, последние новости на 3 апреля 2020: В Минздраве рассказали о четырех новых зараженных

3 Апр 2020 2020-04-03T12:28:22+03:00

Брифинг в минздраве в Саратове по коронавирусу 3 апреля

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Сегодня, 3 апреля, брифинг в министерстве здравоохранения области начался в сокращенном составе.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», последние новости о коронавирусе в Саратове рассказал первый замминистра Станислав Шувалов.

Он поделился информацией о четырех новых заразившихся COVID-19.

Это четыре человека — трое мужчин и одна женщина. Все они ранее вернулись из-за границы. Один гражданин уже имел на момент проб признаки простуды. Поэтому он сразу был госпитализирован. Остальные находятся в изоляции дома, под наблюдением. У них нет выраженных симптомов, несмотря на заражение.

ИСТОЧНИК KP.RU