Правительство Саратовской области переводит выдачу спецпропусков в электронный формат

2 Апр 2020 2020-04-02T13:13:14+03:00

Кто уже получил пропуска в бумажном виде – паниковать не нужно

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Министерством цифрового развития и связи Саратовской области нашло возможность оформления в электронном виде специальных пропусков в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

- Нами отработан механизм электронного обращения работодателей в адрес соответствующих уполномоченных органов. Нормативный акт на областном уровне уже принят. Аналогичные документы принимаются в муниципалитетах. Система протестирована, внедрена и готова к применению, - заявил региональный министр цифрового развития и связи Адель Славутин.

По его словам, система позволяет предпринимателям не приходить лично в администрации. Все подробные разъяснения можно уже получить в территориальных администрациях по телефону.

Уже полученные бумажные пропуска остаются действующими.

ИСТОЧНИК KP.RU