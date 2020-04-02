Правительство Саратовской области переводит выдачу спецпропусков в электронный формат
Министерством цифрового развития и связи Саратовской области нашло возможность оформления в электронном виде специальных пропусков в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
- Нами отработан механизм электронного обращения работодателей в адрес соответствующих уполномоченных органов. Нормативный акт на областном уровне уже принят. Аналогичные документы принимаются в муниципалитетах. Система протестирована, внедрена и готова к применению, - заявил региональный министр цифрового развития и связи Адель Славутин.
По его словам, система позволяет предпринимателям не приходить лично в администрации. Все подробные разъяснения можно уже получить в территориальных администрациях по телефону.
Уже полученные бумажные пропуска остаются действующими.
ИСТОЧНИК KP.RU