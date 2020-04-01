Глава Балашовского района о выдаче спецпропусков для жителей: очереди отсутствуют

1 Апр 2020 2020-04-01T18:35:02+03:00

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Комментарий главы Балашовского района Саратовской области Павла Петракова о введении пропускного режима на территории района.

- В связи с появившимися в некоторых средствах массовой информации сведениями об организации работы по выдаче пропусков для работников организаций, продолжающих осуществлять свою деятельность в условиях карантинных мероприятий, хотелось бы прояснить некоторые моменты.

В первую очередь, существенных задержек с приемом документов от представителей организаций нет. Сотрудники администрации Балашовского района предварительно были проинструктированы о мерах по максимально быстрому оформлению документов. Работа налажена таким образом, чтобы соблюсти интересы работников как в части быстроты оформления документов, так и в части соблюдения мер предосторожности и личной безопасности.

Сейчас, как и в целом в течение дня, обстановка рабочая, при увеличении количества ожидающих привлекаются дополнительные, также прошедшие инструктаж, работники администрации. Принимаются все возможные меры по обеспечению эффективного, но безопасного процесса оформления специальных пропусков. На данный час очереди отсутствуют, – заявил Павел Петраков.

Напомним, в Саратове сегодня, 1 апреля, у администраций районов выстраивались длинные очереди. Горожане выстаивали по несколько часов, не соблюдая ограничительных мер. В итоге было принято решение продлить выдачу пропусков до 4 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU